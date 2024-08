Superiori mancano le aule | Ora servono spazi in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024), manca loo: a meno di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, questo è il problema che affligge gli istituticarpigiani. "Quest’anno avremo 2177 studenti, una ‘città’ – esordisce Alda Barbi, dirigente del liceo Fanti –. A gennaio dovrebbe essere pronto il nuovo edificio che accoglierà al piano terra noveper il liceo e altrettante al primo piano per l’istituto Da Vinci. Nell’attesa, proseguiamo come abbiamo sempre fatto, utilizzando setteal Vallauri e sei container per altrettante classi a rotazione. Inoltre, grazie ai fondi del Pnrr abbiamo ‘sfruttato’ ogni angolo interno, creando con gli arredi dei punti di lavoro". "Abbiamo occupato tutto l’occupabile – sottolinea il preside del Da Vinci, Marcello Miselli –. Siamo oltre 1150 a scuola, con 235 domande nuove accolte e una prima in più.