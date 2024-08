Si tira addosso un contenitore pieno di materiale ferroso | bimbo di 4 anni muore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Ascoli, 24 agosto 2024 – Un bambino di 4è morto questa mattina ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) in quello che sembra essere stato un incidente domestico. L’allarme è scattato alle 10,20 quando è giunta la telefonata al numero delle emergenze. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 del Potes di Acquasanta, un’ambulanza medicalizzata partita dall’ospedale Mazzoni; è stata fatta arrivare anche l’eliambulanza ma nonostante circa due ore di manovre rianimatorie, il piccolo è deceduto. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione e il magistrato di turno. Secondo quanto appreso si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico. Il bambino era in un locale insieme al padre, distante da lui pochi metri, quando si ètoun fusto che era in uno scaffale contenenteche lo ha colpito inpetto sfondandogli il torace.