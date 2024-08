Schianto tremendo Alberto muore a soli 22 anni Strada chiusa per ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Non c’è tregua sulle strade di Rimini, dove l’estate di sangue continua a mietere vittime. Questa mattina, in via Monte Cieco, al confine con la Repubblica di San Marino, si è verificato un incidente mortale che ha causato la decima vittima del 2024 e la nona dall’inizio di giugno. La vittima èBattistini, un giovane di 22originario di Santarcangelo, che secondo le prime ricostruzioni stava rientrando a casa. La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 5 del mattino, lungo una traversa della SuperRimini-San Marino. Per cause ancora in corso di accertamento, Battistini ha perso il controllo della sua auto, una Bmw di grossa cilindrata risultata presa a noleggio sul Titano.