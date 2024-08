Ruggeri e Paolucci sono una garanzia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) I due volti nuovi e dunque anche i più attesi erano quelli di Federicoe Michele, rispettivamente nuovo dg e nuovo ds. E il riferimento alle forze nuove e alle ventate di aria fresca fatto dalla dirigenza va spesso nella loro direzione. Inizia Federico: "stato chiamato quando c’era un’altra cordata interessata alla Fermana, poicambiate le cose, l’amministrazione comunale insieme ai Simoni mi hanno chiamato e siamo qui. Tutto iniziato il 12 agosto alle 19 di sera, ho scelto per la parte sportiva Micheleperchè siamo compagni di squadra e lo conosco personalmente. Persona di calcio e so i valori che ha. Ho voluto sradicare tutto ciò che secondo me c’era di marcio, dando una sterzata netta. Quando in un corpo cidei tumori da togliere, bisogna cercare di estirparli per fare in modo che il malato possa sopravvivere.