Pubblicizzata e organizzata male Così la navetta è stata un flop

(Di sabato 24 agosto 2024) "Lanotturna èunperché male soprattutto non". È quanto dice Angelo Broccolo, referente del Comitato Cea, in merito all’iniziativa dell’amministrazione comunale per convogliare in centro e sul lungomare quanti volevano godersi una serata nella città costiera. Il servizio gratuito era stato attivato in via sperimentale con Atac: ogni sabato e domenica di luglio, un pullman partiva da Santa Maria Apparente dalle 21.10 con ripartenza alle 00.30, un altro da Civitanova alta alle 21.20 e tornava alle 00.40, l’ultimo in via Della Giustizia (zona IV Marine) alle 22, con ritorno all’1.10. Tutti terminavano la loro corsa in piazza XX settembre.