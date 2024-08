LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tra poco il via dell’ottava frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.37 Con i suoi 159 km, quella diè la quart’ultimaper lunghezza massima – se escludiamo le due cronometro – perciò impartire una differenza non sarà semplice. 13.35 Carovana che è già scattata dal villaggio di partenza,c’è un lungo tratto di trasferimento per arrivare al km 0. 13.33 Dopo l’interlocutoriadi ieri, quest’si presenterà il terzo arrivo in salita dell’edizione numero 79 della corsa iberica. Ma è solo l’antipasto rispetto a quello che verrà domani, con un percorso che si addice anche ad una fuga da lontano. 13.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella, l’ultimo grande giro dell’anno in programma che si svolge a cavallo tra agosto e settembre.