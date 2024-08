LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Roglic si impone a Cazorla e si avvicina a O’Connor in classifica molto bene Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) 17.32 Questa la top-10 di giornata. 1 ROGLI? Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 3:38:34 2 MAS Enric Movistar Team 0:00 3 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 0:144Antonio Bahrain – Victorious 0:17 5 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:21 6 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 0:21 7 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 0:24 8 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 0:26 9 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 0:29 10 HAIG Jack Bahrain – Victorious 0:29 17.31 Chi esce deluso dalla prova odierna è Benche perde quasi un minuto nei confronti ditra distacco accusato e l'abbuono acquisito dallo sloveno. Crollo verticale di Joao Almeida che dirà probabilmente addio al sogno vittoria. 17.29 Da segnalare l'ottimo finale di Antonioche ha concluso la prova in quarta posizione, non staccandosi più di tanto dai migliori.