LIVE Inter-Lecce 1-0 | finisce il primo tempo in vantaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)è il match valido per la seconda giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Luca Gotti. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE Ilcon il risultato di 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi, che ha sbloccato subito la partita con il gol di Matteo Darmian al minuto 5. I nerazzurri hanno dominato la gara e sfiorato più volte il raddoppio, negli ultimi dieci minuti hanno abbassato i ritmi e fatto passare ilcon il possesso palla. A fra un quarto d’ora per il secondodi45+2?IL! 45+1? Calhanoglu recupera in extremis l’inserimento di Rafia ed evita il tiro in porta del