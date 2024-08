Il fenomeno dell’accoglienza sull’Amiata Il ’Gambrinus’ non dovrà essere sgomberato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Scampato ’trasloco’ per i quasi cento profughi pakistani ospitati, dagli inizi dello scorso dicembre all’hotel Gambrinus di Abbadia San Salvatore. Una struttura che ha rischiato la chiusura, perché costruito in un’area interessata da un importante movimento franoso. Per alcuni anni l’edificio è stato monitorato da esperti tecnici. E gli stessi hanno evidenziato, nei mesi scorsi, uno spostamento verso valle di diversi centimetri (addirittura più di dieci) della struttura. Il Comune ha quindi avviato le procedure di autotutela, nel rischio che si potesse prefigurare una ordinanza di demolizione o la revoca dei certificati di abilità. Ma tutte queste possibili conseguenze del movimento franoso, che comunque resta, sono state scongiurate da una perizia asseverata da un tecnico di fiducia della proprietà.