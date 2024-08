I CCCP aprono ‘Settembre Prato è Spettacolo’ in piazza Duomo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 24 agosto 2024)– Tutto pronto per l’apertura del festival Settembreè Spettacolo, l’evento organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di, inizia martedì 27 agosto con un attesissimo concerto in. Sul palco, la formazione più importante della scena punk rock italiana degli anni Ottanta: i. Lontani dall’essere solo un’espressione nostalgica, i– Fedeli alla linea ritornano a grande richiesta per rivolgere al mondo di oggi il loro messaggio. Liberi da qualsiasi etichetta e confine, si immergono in una serie di performance live che attraversano il sacro e il profano, dove lo slogan Produci, consuma, crepa riecheggia con una rinnovata attualità. Il loro successo è il risultato della capacità di rendere ogni azione iconica, lasciando un’impronta indelebile, capace di plasmare l’immaginario collettivo.