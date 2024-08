Badanti i numeri in provincia a Ferrara | oltre tremila quelle regolari L’identikit | ultrasessantenne e prevalentemente straniera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Da anni ormai sono una presenza fissa in molte case italiane. Supporti essenziali per assistere anziani non più autosufficienti, oppure persone più giovani ma con problemi ad accudirsi autonomamente, quando i familiari da soli non ce la fanno, soprattutto per impegni di lavoro. Un esercito ormai, considerando che nel Belpaese sfiorano quasi il mezzo milione di unità: nel 2023, infatti, secondo i dati Inps sono state stimate in 413.697, in calo comunque rispetto all’anno precedente, 2022, quando erano 432.667. E stiamo parlando diche raffigurano la situazione di coloro che in qualche modo e per un periodo di tempo sono statezzate, cioè coloro che abbiano ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso dell’anno, oppure in un trimestre.