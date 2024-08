All in my head il nuovo singolo dei Blink-182

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 24 agosto 2024) LOS ANGELES – I-182 sono tornati con nuova musica. È uscito ieri in digitale ed è entrato in rotazione radiofonica “All in my”, ilche anticipa l’album in uscita il 6 settembre in digitale “ONE MORE TIME PART-2 (DELUXE)” (Columbia Records/Sony Music). “ALL IN MY” è uscito in un’edizione bundle L'articolo “All in my”, ildei-182 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:-182: Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale: “Dio mi salvi”-182: reunion e tour, c’è anche una data in Italia!