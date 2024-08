Zanotti protagonista contro Immobile | l’ex Inter fa rimontare il Lugano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024)in estate si è trasferito a titolo definitivo dall’al, dopo una precedente esperienza in Svizzera al San Gallo. Stasera, il laterale è stato determinante per il pari in UEFA Conference League col Besiktas di. MATCH PIROTECNICO – Finisce 3-3 l’andata degli spareggi di UEFA Conference League frae Besiktas. Fra i protagonisti c’è anche Mattia, nonostantenon finisca nel tabellino dei marcatori. Fa anche meglio di Ciro, attaccante della formazione turca che non segna ed è sostituito al 71?. Il ritorno sarà la prossima settimana (giovedì 29) a Istanbul. Nel torneo stesso risultato tra Fiorentina e Puskas Akadémia.meglio di-Besiktas finisce 3-3 LA PARTITA – È il Besiktas a sbloccare il risultato al 21? con Gedson Fernandes, su tiro che Amir Saipi non gestisce al meglio.