Walid Cheddira chi è l’attaccante di proprietà del Napoli

(Di venerdì 23 agosto 2024)è un talento che è emerso negli ultimi anni nel calcio italiano, nato in Marocco. È cresciuto a Loreto e ha iniziato a giocare in Eccellenza. Poi, si è fatto notare con la Sangiustese in Serie D. Il Parma lo ha poi acquistato e lo ha mandato in prestito in diverse squadre. Questo per aiutarlo a crescere. Il suo successo con il Bari in Serie B lo ha portato al, che ne detiene ora il cartellino. Biografia e carriera diOrigini e percorso calcisticoè nato nel 1998 a Loreto, in Marche. I suoi genitori sono originari di Béni Mellal, in Marocco. Sono arrivati in Italia in cerca di lavoro.ha iniziato a giocare a calcio nei tornei parrocchiali a Loreto. Poi è entrato nella squadra locale, militante in Eccellenza. Nel 2017, è stato acquistato dalla Sangiustese. Con la Sangiustese,ha segnato 9 gol e fornito 10 assist.