Smart ribaltata è in ospedale | il calciatore di Serie A coinvolto in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono ore di apprensione per il notodioggi, venerdì 23 agosto, in una Roma. Il giovane era diretto verso la struttura in cui si tengono gli allenamenti della squadra quando la sua auto si sarebbein uno scontro. Vediamo insieme i dettagli di quanto accaduto. ( dopo le foto) Leggi anche: Naufragio Bayesian, come e quando sarà recuperato: i dettagli Leggi anche: Aereo precipita improvvisamente dopo il decollo: tutti morti, nessun sopravvissutosulla Cassia: paura per ildiA Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9:00, il notoitaliano dellaA ha avuto un brutto imprevisto: il 25enne è statoin uno spaventosoa Roma mentre si recava ad un allenamento in vista di una partita che si terrà sabato.