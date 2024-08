Samuele Zanti e Giulia Sadocchi trionfano in volata alla 15^ CorriLerchi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ieri nel tardo pomeriggio si è svolta a Lerchi la 15^ edizione della, gara podistica di quasi 7 km valida come prova del Grand Prix. L’evento ha attirato quasi 300 atleti, tra competitivi e non, provenienti da Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Marche. Classifica Generale 15.maDopo la benedizione del parroco di Lerchi, gli atleti sono partiti intorno alle 19:20 per affrontare tre giri di un circuito misto, con tratti di asfalto alternati a sterrato. Subito dopo il primo giro, Michele Pastorini della U.P. Policiano ha imposto un ritmo elevato, selezionando il gruppo e lasciando al suo fianco solo il giovanedell’Atletica Sestini. Gli altri concorrenti, pur non distaccati drasticamente, non sono riusciti a tenere il passo.