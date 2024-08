Raccontare i partigiani | Riscoprire la Resistenza per le nuove generazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Viviamo un’epoca in cui dobbiamoil valore della parola. La resilienza, se è mai bastata, ora non basta più". A ottant’anni dalla liberazione di Livorno dai nazifascisti, la giornalista e conduttrice Rai livornese Eva Giovannini raccoglie l’eredità di Lanciotto Gherardi e spiega perché, oggi, ricordare è un dovere. L’ultimo partigiano è la graphic novel pubblicata per Paese edizioni, il 19 luglio 2024 – anniversario della morte di Gherardi – con illustrazioni di Tommaso Eppesteingher e una testimonianza originale di Corrado Augias. "Questa storia nasce in due atti – spiega Giovannini – Da un lato ci sono le vicende di Lanciotto il partigiano, note a tutte le cronache dellatoscana. Antifascista militante livornese, ucciso il 19 luglio 1944, proprio nel giorno della liberazione della sua città, per giunta per fuoco amico.