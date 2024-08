Passerella sulla M4 | Conclusa la posa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si èladi tutta la struttura dellaciclopedonale che collegherà piazza Tirana alla stazione M4 San Cristoforo e a via Martinelli. In questi giorni stannondo il fondo della(le lastre che fungono da “pavimento” della), fondo che verrà poi rifinito in seguito. Sempre in tema di lavori per la M4, da lunedì riaprirà la viabilità in via Lorenteggio, in direzione centro. A conclusione di alcuni lavori nei pressi della M4 Stazione Tolstoj la circolazione tornerà possibile su una corsia della carreggiata sud (direzione centro) di via Lorenteggio, nel tratto compreso tra via Tito Vignoli e via Leone Tolstoj.