Ottanta ventilatori per i detenuti | Donati grazie alle associazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Abbiamo consegnato 80nelle carceri, tra San Vittore e Opera. E non ci fermiamo". Un modo per portare conforto a chi si trova in cella e che combatte (anche) contro il caldo in queste giornate roventi d’agosto. Lo fa sapere Alessandro Giungi, consigliere comunale Pd, vicepresidente della sottocommissione Carceri. "I dispositivi anti caldo ci sono, nelle strutture – spiega il consigliere – ma capita che alcuni siano obsoleti o che si rompano per l’utilizzo. Oppure, viste le alte temperature, banalmente ne servono di più. Per questo ci siamo attivati: con me, tanti milanesi ecittadine. Abbiamo fatto rete riuscendo a raccogliere decine di". Alcuni usati ma perfettamente funzionanti e altri nuovi, che benefattori hanno voluto donare.