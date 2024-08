Modena | subito Mendes rimonta al ’Braglia’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Ci vuole testa. Anche un briciolo di pazienza, a volte. Per ora, basta la testa. Quella di Pedro, ad accendere la luce di unche ha giocato ancora una volta col fuoco, in una serata già torrida di suo. Un brutto quarto d’ora. Ecco trovato il titolo dell’avvio di gara del. Brutto, bruttissimo. Per atteggiamento (incredibilmente accomodante nei confronti dell’avversario) e per qualità di gioco, quasi in scia con buona parte di quanto visto a Bolzano. Tant’è il Bari entra al Braglia senza nemmeno bussare alla porta del, lo fa e basta impossessandosi della sfera e portando salla sua parte l’inerzia dell’incontro. I numeri del possesso (che contano sempre fino al giorno dopo) registrano 64% a 36% per gli ospiti.