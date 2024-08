Liquidati gli espropri per la pista ciclabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si pone finalmente mano a liquidare gli indennizzi dovuti ai proprietari dei fondi agricoli, confinanti con ladel fiume Potenza,ati di parte della loro terra per realizzare la ciclovia. Come si ricorderà nel 2020 l’opera fu autorizzata e finanziata dalla Regione Marche con la somma di 650mila euro e il Comune di Recanati fu nominato ente capofila sia per Porto Recanati che per Montelupone. Nel novembre scorso il geometra incaricato, Marco Peruzzi di Recanati, ha provveduto a depositare il frazionamento delle porzioni delle aree cedute bonariamente per la realizzazione della ciclovia, e in questi giorni il dirigente dell’ufficio tecnico comunale ha incaricato il notaio Sabino Patruno di Porto Recanati di provvedere al rogito con i diversi proprietari, a fronte di un corrispettivo onnicomprensivo pari a lordi 14.522 euro.