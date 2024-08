La difesa del Napoli Conte Osimhen | parla Improta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Gianni. Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo ed ex calciatore del ‘Ciuccio’. “Quest’anno tutte le società sono in difficoltà per la ristrettezza economica che ha fatto capolino dopo tanti sperperi nel mondo del calcio. Mi sorprende che un presidente come De Laurentiis, che fino ad ora s’è dimostrato sempre organizzato, si sia fatto incastrare”.‘legato’ alla cessione di. E su“Siamo legati alla cessione died una delle vittime è Antonioche ha accettato ilsenza pensare di trovarsi al 23 di agosto conin casa e senza l’attaccante titolare. Questa situazione gli ha creato non pochi problemi, sta cercando di far quadrare la situazione a livello tattico, ma deve rivedere qualcosa riguardo le sue idee”.