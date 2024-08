Inter-Lecce San Siro si prepara al primo sold-out! Le ultime info

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024)è la prima partita stagionale a Sanper i Campioni d’Italia di Inzaghi. Il pubblico nerazzurro è pronto ad accogliere Lautaro Martinez e compagni con il solito e dilagante affetto. Di seguito lenews su biglietti e apertura cancelli PRIMA IN CASA –è la prima partita in casa per i Campioni d’Italia in carica. Dopo l’esordio in campionato a Marassi contro il Genoa, terminato in parità, la squadra di Simone Inzaghi vuole subito tornare alla vittoria contro i giallorossi di Luca Gotti. I salentini però non hanno intenzione di fare da comparsa a San, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita alla prima giornata di campionato con l’Atalanta. RIENTRO – Inzaghi ritrova Piotr Zielinski che ha lavorato in gruppo in settimana e dunque è perfettamente arruolabile per il match.