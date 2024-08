Inter-Lecce rientro a San Siro anticipato I dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Simone Inzaghi e l’tornano a Sanin vista della partita di domani contro il. Il loro ritorno al Meazza però sarà già oggi, con il tecnico piacentino che farà allenare i suoi sull’erbetta dello stadio. RITORNO – Alla vigilia di, – prima gara stagionale in casa – Simone Inzaghi ha dato appuntamento ai suoi calciatori a Sannel pomeriggio di oggi. Come succede spesso da alcuni anni a questa parte, alla prima giornata a Sanil tecnico piacentino fa allenare i suoi giocatori sull’erba dello stadio. Se da un lato qualcuno ci vede un pizzico di scaramanzia da parte di Inzaghi, dall’altro lato sarà utile per permettere ai nerazzurri di testare l’erba di Sandopo due mesi di assenza. Il campo sarà quasi sicuramente in ottime condizioni visto che la scorsa settimana il Milan ha giocato senza nessun tipo di problema.