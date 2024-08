Inferno sulla strada Carlo e Giorgia morti nello schianto | 18 e 19 anni andavano ad una festa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ennesimo dramma sulle strade italiane.sonoa 18 e 19a causa di un terribile incidente. Erano entrambistessa moto e stavano per partecipare ad unadi compleanno, quando il mezzo a due ruote si è schiantato contro un palo. Alla guida c’era il ragazzo appena maggiorenne, che per cause che dovranno essere accertate ha perso il controllo.sonotroppo presto per questo devastante incidente che ha distrutto due famiglie. Il motociclista stava guidando la sua Honda, mentre lei era seduta dietro come passeggera. Lonel cuore della notte tra il 22 e il 23 agosto non li ha dato chance di sopravvivenza. Sono deceduti sul colpo e inutile è stato l’intervento del 118.