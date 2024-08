Il Pil è fermo e il debito vola sarà una Manovra d’austerità | parla il senatore M5S Lorefice

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 agosto 2024) Laè alle porte. PietroM5S e segretario della presidenza di Palazzo Madama, cosa ci aspetta? “C’è una data di cui nessuno, il 20 settembre. Entro quella scadenza il Governo dovrà presentare a Bruxelles il Piano strutturale di bilancio, nuovo documento economico imposto dal rinnovato e dannoso Patto di stabilità, supinamente votato in Europa dal Governo Meloni. In questo documento l’Esecutivo dovrà mettere nero su bianco che nei prossimi anni interverranno altri tagli alla spesa sociale, alla sanità, all’istruzione, agli investimenti, come chiesto dalle nuove regole di governance economica europea. E’ come se il Governo dovesse spiegare all’Europa quale tipo di cappio al collo metterà all’Italia. Ne deriverà la successiva, che come le precedentibasata sulla più classica austerità di destra”.