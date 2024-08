Il confronto con la famiglia l’amore di Roma e la forza del gruppo | ecco perché Dybala ha detto no all’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il cuore e lahanno vinto sui milioni. Tanti milioni, ben 75 in tre anni, quelli che i sauditi dell’Al-Qadsiah erano pronti a sborsare per far vestire la maglia del proprio club a Paulo. Affare fatto, scrivevano tutti i giornali fino a giovedì pomeriggio, poi in serata il colpo di scena: “Grazie, ci vediamo domenica“, ha scritto il fantasista argentino sul suo profilo Instagram rivolgendosi ai tifosi giallorossi. Se motivazioni ufficiali non sono ancora state fornite, ale indiscrezioni si rincorrono e tutte concordano: amore della piazza ehanno convinto La Joya a rimanere nella Capitale. Inutile nasconderlo: il trasferimento in Arabia era solo una questione di soldi.