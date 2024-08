Harry Wild – La signora del delitto tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 23 agosto 2024)– Ladelche c’è datv– Ladel) è unatelevisiva britannica e irlandese composta da 20 episodi suddivisi in tre stagioni, distribuita sul servizio di streaming Acorn TV dal 4 aprile 2022, con protagonista Jane Seymour.– Ladel, dove vederla in streaming In Italia lava in onda in prima serata su Rete 4 dal 12 luglio 2022.– Ladelin streaming è disponibile su Infinity tv.– Ladelin streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:– Ladel, la trama e il cast Harriet “è una professoressa di letteratura inglese in pensione, che si sta riprendendo a casa di suo figlio Charlie, a seguito di una rapina.