F1 Gp Olanda prime libere | comanda Norris secondo Verstappen Più indietro le Ferrari | quarto Sainz tredicesimo Leclerc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Zandvoort (), 23 agosto 2024 – E’ Landoil più veloce nella prima sessione di provedel Gran Premio d’, iniziate con condizioni meteorologiche avverse. Il britannico della McLaren ha registrato un tempo di 1:12.322, due decimi in più dell’idolo di casa Max(1:12.523). Ai piedi del podio Lewis Hamilton, in 1:13.006, mentre chiude alposto con la gomma gialla ilsta Carlos(1:13.074).Charles Lecrerc. Si torna in pista alle 16 per la seconda sessione, mentre sul circuito è uscito fuori il sole dopo la pioggia e il forte vento della mattinata.