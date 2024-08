Dazi su auto e formaggi Ue dalla Cina | cosa rischia l’Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) È ormai guerra commerciale aperta sulle, a suon die limitazioni, tra lae l’Unione Europea. A rimetterci, visti gli sviluppi degli scorsi giorni, potrebbe essere l’intero comparto caseario italiano, fiore all’occhiello dell’export Made in Italy, con un duro colpo aiDop. Ma non solo: Pechino ha in mente nuove misure per contrastare le decisioni sull’motive prese a livello comunitario. A farne le spese saranno anche i produttori europei dia benzina di grossa cilindrata.cinesi sulleeuropee di grossa cilindrata Oggi, venerdì 23 agosto, è stato aperto un tavolo al Ministero del Commercio cinese con i produttori divetture e con le associazioni di settore per discutere su un aumento delle aliquote per l’import dia benzina di grossa cilindrata, in risposta alla misura contro le e-car asiatiche.