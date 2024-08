Calendario degli scioperi programmati a settembre 2024 | si fermano aerei e treni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arriva l’annuncio dei primidiproprio alla vigilia delle vacanze estive che potrebbero complicare il ritorno alla normalità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato ilstop del prossimo mese che sarà costantemente aggiornato in base alle nuove adesioni o modifiche delle date già in programma. La notizia ha suscitato già preoccupazione per chi, dopo un periodo di spensieratezza e relax, deve riprendere i propri impegni di lavoro o quelli scolastici. Il rischio dei disagi legati aglinon è da sottovalutare perché può comportare delle difficoltà e dei ritardi nel raggiungere il luogo di lavoro o la scuola.