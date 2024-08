Bayesian gli inquirenti analizzano le immagini sul fondo del mare Riprese le ricerche per Hannah Lynch

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Proseguono le indagini per determinare cosa abbiamo portato nel giro di 16 minuti una barca a vela – considerata “inaffondabile” – a finire a quasi 50 metri inaldi Porticciolo (Palermo) e sonoledell’ultima dispersa, la figlia diciottenne del magnate inglese Mike il cui corpo è stato recuperato. Tra fake news e ipotesi di errori grossolani da parte dell’equipaggio, anche in considerazione del fatto che l’altro veliero che nella rada non solo non ha subito danni, ma il capitano ha salvato i 15 superstiti, i magistrati della Procura di Termini Imerese (Palermo) sono al lavoro sulledello scafo. Il veliero è appoggiato sul fianco destro, dopo essere affondato di prua, come hanno raccontato i testimoni e i superstiti agli investigatori. Tra oggi e domani saranno disposte le autopsie sui sei corpi ritrovati finora.