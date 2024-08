Anya Taylor-Joy torna su Netflix con How to Kill Your Family un thriller alla Saltburn

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2024)-Joy interpretava un personaggio dal sangue freddo simile a uner nella miniserie La Regina degli Scacchi, una ragazza prodigio che non avrebbe sfigurato nei panni di un'assassina in un film di David Fincher, una che non si sarebbe posta problemi a farti uscire dscacchiera. (Nel suo caso, letteralmente). Si tratta di un'esperienza che le tornerà utile nel suo nuovo show. Il titolo è già un programma: How to. La serie, in otto episodi, adatta per il piccolo schermo il romanzo bestseller del 2021 dell'allora esordiente Bella Mackie, storia della figlia di un miliardario senza cuore che cerca una sanguinosa vendetta contro di lui per l'abbandono subito. Lo show sarà prodotto dall'equipe che stava dietroing Eve, il che cade davvero a fagiolo.