Aeroporti norme più severe ai controlli di tutta Europa | quello che c’è da sapere

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’Unione Europea è pronta ad avanzare nuove restrizioni sui liquidi che potranno essere inseriti all’interno della valigia I contenitori come bottiglie d’acqua, profumi, shampoo o bagnoschiuma e tutto ciò che contiene liquidi può essere portato in aereo solo a patto che non superino il limite quantitativo prestabilito. Questedi sicurezza per sono state introdotte nel 2006.Negli ultimi anni sono state allentate in alcuni, dopo l’introduzione di scanner CT, che utilizzano la tecnologia sviluppata per la scansione medica e possono creare rapidamente un’immagine tridimensionale del contenuto, per controllare i bagagli dei passeggeri. Ma non dappertutto. All’aeroporto di Bruxelles, per esempio, valgono ancora le vecchie regole. Nuove restrizioni sui liquidi nei bagagli (Pixabay) – Notizie.