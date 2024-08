Serie C 2024-25 ecco le favorite secondo i bookmakers | la quota del Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

E' l'Avellinoi principaliitaliani e internazionali la candidata alla vittoria del campionato nel girone C diC. Il trionfo nella regular season dei ragazzi di mister Pazienza è pagato 3,5 volte la posta scommessa mentre subito dietro ci sono il Catania (4,00) e il neopromosso Trapani (4,00) che ha allestito una rosa di tutto rispetto per la categoria. Appena fuori dal podio (7,00) figura ildi mister Auteri con Crotone (12,00), Juventus Next Gen (15,00) e Foggia (15,00) che completano le top seven delle squadre ritenute avanti nella griglia di partenza. E' molto indietro nelle gerarchie il Taranto (50,00) che lo scorso anno aveva chiuso la regular season nei play off, ma in questa stagione è stato costretto a rivedere al ribasso il suo progetto dopo le dimissioni del presidente Giove.