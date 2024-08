Roma dai la 10 a Dybala

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Forse non tutti hanno ben capito cos’è successo. Pauloha rifiutato 75 milioni di euro, dando un vero e proprio schiaffo ai petroldollari sauditi. In un calcio, anzi in un mondo, dove comanda il dio denaro, in cui i calciatori decidono di sacrificare anche la propria carriera, la Joya ha deciso di guardarsi dentro, ascoltare la sua anima. Ha messo sul piatto l’amore di una città e l’affetto dei suoi compagni di squadra con i quattrini, e alla fine la bilancia ha oscillato verso la prima. Ha deciso, autonomamente, di proclamarsi Imperatore. Perchè, e forse lui non lo sa, ma con il suo gran rifiuto si è messo la corona in testa. Un ragazzo, ormai diventato uomo, nato a Laguna Lagra, in Argentina, che dista quasi 13mila chilometri dalla Capitale.