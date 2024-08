Rogo Torrespaccata 4 a rischio vita

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 agosto 2024) 13.24 Sono in pericolo dile 4 persone ustionate ieri nel, zona est di Roma. Lo dice il direttore del Centro Grande Ustionati del Sant'Eugenio, dove sono ricoverati i tre volontari e il capo della squadra dei Vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. "Abbiamo 4 pazienti in prognosi riservata e in pericolo di. Il più grave è il vigile del fuoco, per il momento l'unico non intubato, con ustioni sul 54% del corpo", ha detto il dottor Giuseppe Spaltro.