Regina Camilla sul piede di guerra con William e Kate | L’ultimo affronto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 22 agosto 2024) Da anni i media parlano di tensioni e fratture tra il principe e la principessa del Galles e la. I Tabloid britannici hanno anche menzionato una lite trae la sovrana, che si sarebbe avvicinata troppo alla presunta amante die avrebbe fatto uno sgarro ai Middleton. Adesso pare ci sia stato l’ennesimo scontro tra il primogenito di Re Carlo e la, il motivo?avrebbe licenziato la sorella della matrigna. A rivelare questi retroscena è stato l’esperto reale Christopher Andersen, autore di The King: The Life of Charles III. TM King Charles III and Queenpic.twitter.com/ArnDQqWurT — Lady Cecily Neville (@LadyCecilyNevil) August 22, 2024e le tensioni con