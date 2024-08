Madonna ha chiesto Coca Cola aranciate caffè cappuccini freddi e molti frullati di frutta | la diva della musica pop in un bar in centro a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Continuano le incursioni diin varie parti d’Italia sull’onda del mega compleanno festeggiato a Pompei il 16 agosto. Prima avvistata a Terracina e poi in pieno. Una sorpresa per i passanti e per i fan che si sono visti davanti a pochi metri ladel pop con cappello e ombrellino bianco, gentilmente offerto dal fidanzato Akeem Morris. La cantante ha voluto sostare in un bar alle 16:30. “In una giornata come quella di ieri, tutto mi aspettavo tranne che di vedere– ha raccontato all’AdnKronos Roberto Vanzo, titolare del Bibo, storico bar e ristorante di Piazza Santi Apostoli-. Siamo abituati a vedere le forze dell’ordine che passano in massa davanti al nostro locale, e pensavamo a una manifestazione, invece sono arrivati Ncc, macchinoni e i primi assistenti di, che abbiamo accolto nel nostro dehors. Poi, è arrivata lei“.