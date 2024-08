L’Irpinia sale in cattedra | un Comune Capitale della Cultura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Laitalianaè una città designata ogni anno dal Ministeroe scelta da una commissione di sette esperti nominata dallo stesso ministero che, per il periodo di un anno, ha la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo sviluppole. E' stata istitutita nel 2014 da una idea dell'allora ministro per i beni e le attivitàli Dario Franceschini a seguitoproclamazionecittà di Matera aeuropeae da allora lo scetto è andato nel 2015: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena; 2016: Mantova 2017: Pistoia; 2018: Palermo; 2019: non designata 2020-2021: Parma 2022: Procida 2023: Bergamo e Brescia; 2024: Pesaro. Per il 2025 è già stata designata Agrigento e per il 2026 l'Aquila dunque il prossimo obiettivo è il 2027 è la candidatura arriva dal