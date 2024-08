La Fed | appropriato il taglio dei tassi a settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) La "vasta maggioranza" dei componenti della Fed ritiene undei"probabilmente". Lo afferma la banca centrale statunitense nei verbali della riunione del 30 e 31 luglio, secondo i quali alcuni membri ritenevano che fosse possibile una riduzione del costo del denaro già in luglio. Il presidente Jerome Powell dovrebbe indicare la strada per i prossimi mesi venerdì dal palco di Jackson Hole in occasione del consueto simposio della Fed di Kansas City. Undeiil mese prossimo è dato per scontato dagli analisti e dal mercato, anche se probabilmente esporrà la banca centrale a forti critiche vista la vicinanza alla presidenziali americane e l’avvertimento, neanche troppo velato, di Donald Trump a non toccare il costo del denaro e non interferire con il voto.