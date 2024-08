Jesi gli viene pignorato il negozio e lui lo distrugge | denunciato 52enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Ancona), 22 agosto 2024 – Gli pignorano unchevenduto, lui in tutta risposta lo devasta e depreda depreda degli arredi:dai poliziottino. Nei giorni scorsi la vittima, nominata custode giudiziario nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare iscritta al tribunale di Ancona nei confronti di un cittadinono, riferiva che dei beni pignorati per morosità faceva parte un immobile diadibito a esercizio commerciale e trasferito mediante apposito decreto giudiziario a un acquirente aggiudicatario di Monsano. Nel giorno indicato per la consegna dell’immobile all’acquirente il custode, in compagnia dello stesso acquirente, ha però fatto un’amara scoperta: era stata asportata la serratura della porta d’ingresso, messi in campo danneggiamenti ed ammanchi vari.