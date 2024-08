Il canile apre una ’vetrina’ sul sito del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’Amministrazione comunale di San Lazzaro al fianco degli animali. Suldel, da qualche giorno, è infatti disponibile una nuova sezione dove poter imparare a conoscere ilIntercomunale Savena e vedere gli amici a quattro zampe in stallo presso la struttura con sede a Loiano. La società che lo gestisce è la Cooperativa Lo Scaiottolo, che si avvale anche di volontari che accudiscono e aiutano gli amici a quattro zampe. Una struttura che dà la possibilità di adottare un cane. Animali di razza, meticci, cuccioli o in età avanzata non fa differenza, tutti vengono trattati con amore, in attesa che qualcuno decida di aprigli le porte della propria casa, regalandogli una seconda vita.