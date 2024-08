I distillati in letteratura tra esotismo consolazione e dissoluzione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) C’era una volta l’artista “maledetto” dell’Ottocento e Novecento. Ebbene sì, il politicamente corretto non è sempre stato il filo conduttore del mercato e della critica in ambito artistico, anzi era essenziale dell’arte la totale libertà dai parametri del “socialmente accettabile”. I poètes maudits francesi lasciavano ai parnassiani le buone maniere, per dedicarsi al consumo di oppio e assenzio estendendo la propria immaginazione e perdendo le buone maniere, tanto quanto i rocker post-Beatles non lesinavano nell’uso di droghe e alcol per aprire le porte della percezione. Sex & drugs & rock’n’roll era la trimurti per eccellenza di una gioventù in cerca di ribellione, un inno triadico all’eclissi delle generazioni precedenti e del perbenismo borghese.