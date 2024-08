’Hélène de Beauvoir in Liguria’ Selezione d’opere in sala Mantero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Porto Venere ricorda l’artista parigina Hélène de, pittrice innamorata del Golfo dei Poeti e lo fa in, con una mostra a lei dedicata dal titolo:dein Liguria. Un posto di vacanza’ che aprirà le porte oggi alle 17.30. Sarà possibile ammirare la piccoladi opere, tutte provenienti dalla collezione privata dell’artista Walter Tacchini, per una settimana, fino a giovedì 29 agosto, tutti i giorni, dalle 18 alle 22. L’ingresso è libero. "Con questa sia pur piccola mostra – dichiara il consigliere con delega alla Cultura del Comune di Porto Venere, Riccardo Balzarotti – sono davvero lieto che si possa continuare la serie di iniziative di buon livello culturale per valorizzare il nostro territorio.