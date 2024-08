Come coltivare il rincospermo il falso gelsomino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 agosto 2024) Caratterizzato da splendidi fiori bianchi, ilè una pianta che fa parte della varietà polyanthum. Perfetta per rendere più bello il giardino oppure il balcone, coprendo inferriate, pareti in muratura oppure in cemento. I fiori bianchi e piccoli sono graziosi ed emanano un profumo inebriante che si può avvertire pure da lunghe distanze.ililè piuttosto semplice. Si tratta infatti di una pianta particolarmente longeva e che riesce a sopravvivere pure in climi avversi. Per coltivarla in casa, dunque è essenziale seguire dei semplici accorgimenti. Per prima cosa rinvasa la pianta in un vaso più grande, ossia di circa 40-50 centimetri. In alternativa puoi piantare ilin giardino. Se lasci il giusto spazio algli consentirai di svilupparsi e di crescere, dando vita a meravigliosi fiori.