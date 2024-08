Cate Blanchett indossa un abito realizzato con cucchiai antichi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ancora una volta,propone un look costum all’insegna del vintage: per Borderlands, hato un top arricchito da un set diè una continua scoperta sul red carpet, così come al cinema. Attrice premio Oscar d’estrema versatilità, è di ritorno sul grande schermo con Borderlands, film tratto dall’omonimo e popolare videogame in cui figura tra i personaggi di spicco. E anche sul red carpet, per la promozione del film in questione, ha rubato la scena ai co-protagonisti sfoggiando un look alquanto particolare. Studiando con occhio ravvicinato il top proposto sul tappeto rosso, si noteranno senza difficoltà iche s’intrecciano lungo il corpo. E sono ben 102.