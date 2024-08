Bruciate nella notte due auto parcheggiate nella zona industriale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Duemobilie un camioncino parzialmente interessato: è il risultato dell’incendio doloso divampatodi martedì nel parcheggio di via De Gasperi, poco distante dalla piazzola ecologica cittadina, in unaperiferica destinata a un utilizzoe, quindi, scarsamente frequentata. Fortunatamente un cittadino, accortosi dell’accaduto, ha prontamente allertato i soccorsi, permettendo di contenere i danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del comando di Peschiera e la polizia locale. "Non esistono motivi evidenti per questo gesto – ha dichiarato il vicesindaco Massimo Garotta accorso in loco – in quanto si tratta di stallirizzati, dove dai vari controlli effettuati nel tempo non sono mai emerse irregolarità nelle macchine. Non conosciamo ancora le eventuali cause di questo atto.