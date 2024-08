Bortolotti | Siamo tutti con Sinner In un caso come questo non si può usare la parola doping

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il Corriere della Sera intervista, tennista italiano chefu positivo al clostebol e che, proprio, fu ritenuto innocente dall’Itia. Che effetto le fa essere nominato così tante volte in queste ore? «So benissimo di cosa si sta parlando. Si parla della stessa sostanza, della stessa pomata (il Trofodermin, ndr). Vivo il presente, ho messo alle spalle questa storia e sono contento disia finita. Ma non è stato semplice». Cosa le è passato per la testa tra la notifica della positività e l’assoluzione? «Tante cose. Ho avuto paura, molta paura, anche perché i giorni più duri sono stati quelli del mese di gennaio, quando la stagione è ancora all’inizio. Ho giocato l’ultimo torneo del 2023 (il Challenger di Maia, in Portogallo, in coppia con Andrea Vavassori, ndr) sapendo questa cosa, e l’ho giocato temendo che ogni partita potesse essere l’ultima.