Ambizione Intercomunale | Lottiamo per il vertice

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’Monsummano si allena allo Strulli per preparare la stagione 2024/25. I volti dei giocatori confermati si mescolano a quelli dei nuovi acquisti, sapientemente scelti dal diesse Daniele Fanucci nel corso del mercato estivo. Acquisti di un certo spessore, che mettono gli amaranto in primissima fila, nell’ipotetica griglia di partenza del girone A di Promozione. Il nuovo allenatore Jacopo Fanucchi segue con attenzione il lavoro svolto dai suoi ragazzi che, in attesa di iniziare la stagione con le gare di Coppa Italia e di campionato, giocheranno anche una serie di amichevoli contro l’Atletico Lucca, la Lastrigiana, i Giovani Via Nova ed il Montalbano Cecina. Con lo stesso sguardo molto attento e speranzoso, guarda gli allenamenti pure il nuovo presidente Luigi Schettino, con cui abbiamo parlato del suo nuovo ruolo in società.